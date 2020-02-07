Более 40 подмосковных компаний примут участие в выставке «Продэкспо»

Более 40 подмосковных компаний представят свою продукцию на международной выставке «Продэкспо – 2020», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 7 февраля.

«Наша продукция сегодня конкурентоспособна и может соперничать с лучшими как отечественными, так и мировыми брендами», — отметил Разин.

По его словам, подмосковная делегация планирует наладить новые торговые связи, расширить рынок подмосковной продукции и реализовать новые проекты.

Выставка будет проходить с 10 до 14 февраля в московском «Экспоцентре». В ней примут участие 2,6 тысячи человек из 70 стран. Гости мероприятия смогут попробовать различные деликатесы, экзотические и органические продукты. Деловая программа включает отраслевые форумы, круглые столы, мастер-классы и презентации.