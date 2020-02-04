Власти Подмосковья назвали тренды развития сельского хозяйства

Сельскохозяйственная отрасль Подмосковья в течение ближайших пяти лет будет развиваться за счет внедрения новых технологий, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 4 февраля.

Другим трендом он назвал приближение небольших производств к центрам сбыта.

«В Европе, когда говорят об "эко" и "био", то это продается в магазине не дальше чем 100 километров от места, где это произведено. То есть это небольшие предприятия, которые перспективно развивать в непосредственной близости к городам», — пояснил Разин на выставке «Агрофарм 2020».

Он отметил, что такому сближению способствует развитие торговли через интернет. По его мнению, с помощью социальных сетей аграрный сектор сможет лучше реагировать на запросы покупателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев положительно оценил успехи областных аграриев. По его словам, за последние несколько лет региону удалось выйти на новый уровень.