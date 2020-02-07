Народный артист Валерий Гаркалин попал в больницу с пневмонией

Народный артист России Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 7 февраля.

У актера диагностировали пневмонию. 65-летний Гаркалин обратился к врачам после того, как у него началась одышка.

Дочь артиста Ника Гаркалина заявила, что ситуация с ее отцом не критическая, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В 2018 году Гаркалина уже лечили от воспаления легких в институте скорой помощи имени Склифосовского.

Гаркалин исполнил более сотни ролей в театре и кино, он известен по фильмам «Ширли-мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый» и «Попса». В 2008-м и 2009 году он перенес несколько сердечных приступов.

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