Раскрыт способ взлома компьютеров лампочкой

Специалисты доказали, что хакеры могут взломать компьютеры через умные лампочки. На уязвимость в системе умного дома обратила внимание компания Check Point.

Специалисты раскрыли способ взлома компьютеров через лампу с помощью системы умного дома от Philips. На первом этапе вирусная программа загружается на смартфон жертвы и вызывает сбой в работе освещения. Эксперты заметили, что единственный способ устранить проблему заключается в переустановке приложения, поэтому пользователь удаляет программу и заново скачивает ее на свой телефон.

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На этапе, когда владелец лампы подключает ее системе умного дома, злоумышленники пользуются уязвимостью в протоколе ZigBee, который использует техника Philips. В момент сопряжения между лампой и смарт-хабом вредоносный алгоритм вызывает перегрузку буфера обмена системы, благодаря чему обходит антивирус и устанавливается на диск компьютера. После этого девайс переходит под удаленное управление злоумышленников.

Специалисты Check Point заявили, что на исследование уже обратил внимание производитель умных ламп и устранил брешь в системе. Эксперты посоветовали владельцам системы умных домов от Philips обновить свое ПО.

В декабре сообщилось о случае взлома системы умного дома семьи из штата Миссисипи (США). Неизвестные хакеры получили доступ к видеонаблюдению в доме, следили за детьми и пугали их, включая через динамики отрывки из фильмов ужасов. В сентябре взломавшие умный дом семьи из американского штата Висконсин пугали домочадцев криками и непристойными песнями. Также хакеры взломали термостат и повысили температуру в доме до максимального уровня.

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