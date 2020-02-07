Япония захотела создать «острова дружбы» с Россией

Япония захотела заключить мирный договор с Россией и углубить дружественные отношения между странами. Такое желание выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

Абэ заявил на «Съезде за возвращение "северных территорий"», что намерен решить проблему и превратить спорные земли в «острова дружбы». Он выразил намерение продвигать переговоры вперед для поиска приемлемого для обеих стран решения. По его словам, важно, чтобы между японским и российским народами укреплялись отношения. То, что между Японией и Россией 74 года нет договоренности, премьер-министр назвал ненормальной ситуацией.

Основным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Согласно совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов Южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».

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