Потомок маркиза из армии Наполеона мумифицировался в Москве

Московские полицейские обнаружили мумифицированное тело 79-летнего преподавателя МГТУ имени Баумана Сергея Пельпора в его квартире в Центральном округе столицы. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Умерший лежал на кровати. Соседка рассказала изданию, что в подъезде появился неприятный запах, и жильцы решили вызвать полицию, которая вскрыла квартиру. По предварительным данным, Пельпор скончался четыре года назад, за это время его тело мумифицировалось.

Сергей Пельпор — потомок французского рода маркизов де Лафит де Пельпор. В их честь названа станция метро в Париже. Один из его представителей, Луи Пельпор, служил в армии Наполеона, во время войны с Россией был ранен под Витебском и попал в плен. Маркиз остался жить в России и женился на немке.

Сергей Пельпор был старшим представителем рода из ныне живущих. Он занимался наукой и преподавал в МГТУ имени Баумана на кафедре систем автоматического управления. Имел ученое звание доцента.

Родственники сообщили, что у Пельпора было расстройство психики — мания преследования, из-за которой он отказался от общения с близкими. Жены и детей у Пельпора не было.

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