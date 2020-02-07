Власти Подмосковья расширят возможности регионального маткапитала

Власти Подмосковья намерены расширить возможности регионального маткапитала, соответствующий законопроект подготовило министерство социального развития региона. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 7 февраля.

«Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 тысяч рублей ежегодно», — говорится в сообщении профильного ведомства.

Кроме того, средства можно будет реализовать на любые цели при условии рождения третьего ребенка в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что это станет подспорьем для многодетных семей.

Она также проинформировала, что региональный сертификат на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей, а воспользовались средствами лишь 30 процентов получателей.

