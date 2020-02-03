На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Минтруд предложил выделить на материнский капитал россиянам более полутора триллионов рублей. Об этом сообщается в проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает ТАСС.

Эти деньги пойдут на обеспечение маткапитала за первого ребенка и увеличение выплаты за второго в связи с поручением президента России Владимира Путина. Сообщается, что изначально планировалось выделить на эти цели 945 миллиардов рублей. Однако после внесения поправок предлагается заложить 428 миллиардов рублей только в 2020 году. В 2021 и 2022 на материнский капитал выделят 522 и 582 миллиарда рублей соответственно.

В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин пообещал увеличить размер материнского капитала. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Позднее в январе вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 годам окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.

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