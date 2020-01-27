Путин продлил действие маткапитала

Действие закона по материнскому капиталу в России будет продлено до 31 декабря 2026 года. Такое поручение отдал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 года», — говорится в поручении правительству.

В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин пообещал увеличить размер материнского капитала. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Позднее в январе вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 годам окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.

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