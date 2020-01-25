Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, сокращение сроков возможно в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми. Поручение должно быть исполнено до 31 июля текущего года.

Перечень поручений утвержден по итогам пресс-конференции Путина, состоявшейся 19 декабря.

24 января сообщалось, что рейтинги президента России Владимира Путина снова выросли на фоне его послания Федеральному собранию. Это произошло после 15 января, когда российский лидер обратился к Федеральному собранию.

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