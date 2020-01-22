Президент России Владимир Путин описал абсолютно губительную ситуацию для России. Об этом он заявил на встрече со студентами отечественных университетов, передает РИА Новости.

По мнению главы государства, идея наставничества, как в Сингапуре, может подорвать институт президентства и привести к двоевластию. Он добавил, что появление некоего контролирующего органа над президентом станет «абсолютно губительным для такой страны, как Россия». Российский лидер добавил, что необходимо учитывать разницу в культуре и истории различных государств.

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Таким образом он прокомментировал вопрос студентки МГИМО о перспективах после 2024 года, когда закончится президентский срок Путина. Россиянка предложила использовать опыт Сингапура, где была учреждена должность министра-наставника, которую занимал бывший премьер Ли Куан Ю.

15 января во время послания Федеральному собранию президент Путин анонсировал внесение поправок в Конституцию. Он предложил закрепить в нем роль Государственного совета, ужесточить требования к кандидатам на пост президента и передать парламенту полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства. Журналисты и политологи считают, что такие меры позволят Путину сохранить власть после окончания его президентского срока в 2024 году, а также усилят все властные институты страны.

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