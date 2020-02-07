Мечтающим выйти замуж за иностранца россиянкам дали совет

Россиянкам, которые мечтают выйти замуж за иностранца — гражданина Турции, например, — следует ознакомиться с национально-культурными особенностями жизни в этой стране. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью РИА Новости.

В частности, по его словам, в первую очередь рекомендуется изучить местный менталитет, семейный уклад и порядки, а также оценить свою готовность подстроиться под новые условия. Кроме того, стоит учитывать специфику турецкого законодательства и процедур заключения брака и оформления гражданства.

Также необходимо помнить об особенностях решений местных судов по бракоразводным процессам и судьбе детей. «Бывают и такие ранящие душу случаи, когда, вопреки постановлениям суда, отец забирает детей и запрещает матери с ними видеться», — подчеркнул посол и заметил, что при возникновении серьезных проблем нужно обязательно консультироваться с адвокатами или консульскими работниками.

Материалы по теме Сюрпризы от Эрдогана Что делать в Турции, если не все включено

В то же время Ерхов считает, что большинство смешанных браков в стране попадает под определение счастливой семьи: «Они живут в гармонии, воспитывают детей, которые, овладевая двумя языками и впитывая в себя национальные особенности и культурные коды наших стран, становятся еще одним "мостиком дружбы"».

26 января сообщалось, что российские туристы чаще всего обращаются к врачам в Турции из-за воздействия алкоголя. У путешественников обычно достаточно стандартный набор «туристических заболеваний», среди которых солнечные удары, утопление и интоксикация спиртным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!