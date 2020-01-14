Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели

В отелях Турции предсказали появление очередей при заселении из-за ужесточения контроля за соблюдением отельерами закона о персональных данных. Об этом во вторник, 14 января, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Предполагается, что следование всем правилам значительно удлинит процесс заселения в ближайшее время. «Туристам теперь либо придется ждать, когда сотрудник вручную "вобъет" все необходимые данные в программу из паспорта и ваучера, (...) либо самим от руки заполнять несколько страниц специальных форм (...), а затем идти в очередь сдавать их на ресепшн», — указано в сообщении.

Такого же мнения придерживаются многие эксперты этой отрасли. Так, новая схема обработки документов может обернуться долгим ожиданием клиентов и их недовольством, считает представитель Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая.

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Закон, о котором идет речь, вступил в силу в Турции еще в апреле 2016-го и окончательно внедрен в 2018-м, а с 2020-го его нарушение будет грозить большими штрафами. Согласно нововведениям, отели не смогут делать копии документов гостей, собирать биометрические данные, а также запрашивать номера банковской карты и мобильного телефона.

Отмечается, проблема очередей в особенности затронет отели среднего сегмента при больших групповых заездах. В то же время в luxury-отелях подобные ситуации возникнут с меньшей вероятностью.

5 января сообщалось, что управляющая аэропортом Стамбула компания IGA с 1 января 2020 года запретила встречать туристов на выходе из зоны таможенного контроля, что привело к коллапсу в зоне встречи. В частности, теперь представители турбизнеса не могут использовать таблички с фамилиями туристов или названием своих компаний. В зоне встречи могут находиться только друзья и родственники прибывающих — они и могут держать надписи.

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