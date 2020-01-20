В Турции напомнили о свободе туристов от налога на проживание

Туристы, приезжающие в Турцию, свободны от нового «налога на проживание», поскольку не будут платить его сами. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил бывший мэр турецкого курортного города Аланья Хасан Сипахиоглу.

«Он будет взиматься с оборота отелей», — напомнил чиновник.

Сипахиоглу также рассказал, что российские путешественники оказались самыми частыми гостями в Аланье. Он отметил, что в 2015 году россияне находились на третьей-четвертой строчке, а лидировали немцы. Теперь же туристы из России занимают первое место по численности среди иностранцев.

Бывший мэр указал, что проживание русских в Аланье стало уже привычным, «можно увидеть русского ребенка в каждом классе». Чиновник отметил, что город отличается от других популярных направлений: здесь люди могут как с легкостью выехать на природу, так и быстро найти рядом интересующие их магазины, развлечения или памятники.

В то же время бывший мэр против интеграции и столкновения культур. «Каждый должен жить со своей культурой. Люди должны поддерживать свои традиции там, где живут, в этом заключается богатство», — добавил он.

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Бывший мэр также отметил, что российско-турецкие отношения всегда были хорошими и остаются крепкими, даже несмотря на небольшие разногласия.

В декабре вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отмечал, что российские туристы, вероятно, начнут интересоваться другими направлениями для путешествий после того, как в Турции объявили о введении «налога на проживание».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о новом сборе 9 декабря. Документ, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, вступит в силу 1 апреля 2020 года. Отмечалось, что он будет направлен не на туристов, а на все объекты размещения, включая отели на курортах. Гостиницы будут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание и развлечения.

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