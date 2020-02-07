Из российских подростков захотели сделать бизнесменов

Российским подросткам могут разрешить становиться бизнесменами с 14 лет. Соответствующие поправки в законодательство захотело внести Агентство стратегических инициатив (АСИ), пишут «Известия».

Изменения коснутся закона о самозанятых — соответствующий эксперимент проводится в России с прошлого года. Изначально в нем участвовали четыре региона, с 2020 года он распространен еще на 19 субъектов.

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В нынешнем виде становиться самозанятыми могут только совершеннолетние граждане России. АСИ предлагает сделать послабления для подростков, достигших 14-летия, и позволить им регистрироваться в новом налоговом режиме на общих основаниях.

В этом случае им будет позволено заниматься бизнесом без права найма сотрудников и платить налог с дохода по ставке шесть процентов с платежей от юридических лиц и четыре процента — от физических.

В настоящее время закон разрешает работодателям беспрепятственно заключать трудовые договоры с работниками, достигшими 16 лет. Нанимать 14- и 15-летних можно при условии согласия одного из родителей, а также выполнения подростками легкой работы.

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