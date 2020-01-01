В России стало больше самозанятых — специальный налоговый режим с 1 января распространен еще на 19 регионов. Теперь он применяется в 23 субъектах страны. Соответствующий закон был принят в декабре.

Среди регионов, где с января начал действовать специальный налоговый режим, Санкт-Петербург, Ленинградская, Волгоградская, Воронежская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Башкирия.

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Ожидается, что с 1 июля налоговый режим распространится на всю Россию. Изначально он был введен в четырех регионах (Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане) в качестве эксперимента сроком на 10 лет с 2019 года.

Подключившиеся к режиму россияне обязаны уплачивать налог на профессиональный доход от своей деятельности по ставкам четыре (для доходов, полученных от физических лиц) и шесть (от юридических) процентов. Для того, чтобы отвечать предъявляемым к статусу самозанятых критериям, человек не должен нанимать работников.

Также с 1 января няни, уборщицы и репетиторы, а также представители некоторых других профессий обязаны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). В 2019 году для них действовала отсрочка при условии, что они уведомили налоговый орган о своей деятельности.

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