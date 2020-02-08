Едва не сбитый Израилем пассажирский самолет оказался иракским

Пассажирский самолет действительно заходил на посадку в аэропорт Дамаска во время авиаудара Израиля по объектам в Сирии 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar, который отслеживает полеты. На них обратил внимание The Aviationist.

Минобороны России сообщало, что самолеты еврейского государства чуть не сбили лайнер со 172 пассажирами, летевший из Тегерана. Однако, по информации портала, это был Airbus A320-211, летевший из иракского Ан-Наджафа. Он принадлежит авиакомпании Cham Wing Airlines, его номер рейса — 6Q514.

Судя по карте, самолет действительно заходил на посадку в Дамаске, однако затем резко изменил курс и полетел в сторону российской авиабазы Хмеймим. Отмечается, что А320 был перенаправлен центром управления полетами сирийской столицы, поскольку системы противовоздушной обороны зафиксировали четыре израильских истребителя F-16. Они находились в состоянии повышенной готовности, а самолет мог попасть под перекрестный огонь.

7 февраля сообщалось, что в расписании прибывающих рейсов аэропорта Дамаска не оказалось самолета, который якобы «едва не был сбит».

До этого Минобороны России заявило, что израильские истребители F-16 нанесли удары ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска после двух часов ночи, когда на посадку в сирийской столице заходил лайнер Airbus-320. В ведомстве заявили, что Израиль уже не впервые использует гражданские самолеты для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО.

В сентябре 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 после удара по целям на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а армия еврейского государства — на Дамаск, Иран и «Хезболлу».

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