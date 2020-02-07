«Едва не сбитого» Израилем самолета со 172 пассажирами не оказалось в расписании

В расписании прибывающих рейсов аэропорта Дамаска не оказалось самолета, который, по утверждению Минобороны России, вылетел в сирийскую столицу из Тегерана в ночь на 6 февраля и якобы «едва не был сбит» в результате ракетного удара Израиля. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Новая газета».

Как отмечает издание, если исходить из версии, представленной российским оборонным ведомством, самолет должен был приземлиться в Дамаске около часа ночи. Однако в расписании прибытия аэропорта с полуночи до 4:40 не значится ни одного рейса. Существует вероятность, что рейс был чартерным, однако даже в таком случае его прибытие должно было быть отражено в расписании.

«Лайнер Airbus-320, выполнявший рейс Тегеран — Дамаск с 172 людьми в аэропорту Дамаска, похоже, вообще не ждали», — пишет «Новая газета».

Ранее Минобороны России заявило, что израильские истребители F-16 нанесли удары ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска после двух часов ночи, когда на посадку в сирийской столице заходил лайнер Airbus-320 из Тегерана. В итоге из-за обстрела самолету пришлось сесть на российской авиабазе Хмеймим. В российском оборонном ведомстве заявили, что Израиль уже не впервые использует гражданские самолеты для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО, подчеркнув, что избежать катастрофы удалось только благодаря оперативным действиям диспетчеров и автоматизированной системе управления воздушным движением.

В декабре 2018 года Минобороны России заявило, что действия Израиля угрожают российским пассажирским самолетам, пролетающим над Сирией. Как отмечалось, израильские военные наносили авиаудары по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили российские гражданские авиалайнеры.

В сентябре 2018 года российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 после удара по целям на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а армия еврейского государства — на Дамаск, Иран и «Хезболлу».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!