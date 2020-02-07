Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами

Армия Израиля нанесла удар по Сирии в момент посадки самолета со 172 пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 6 февраля. Израильские истребители F-16 нанесли удары ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска. В это время на посадку заходил лайнер Airbus-320 из Тегерана. В итоге из-за обстрела ему пришлось сесть на российской авиабазе Хмеймим.

В Минобороны отметили, что использование гражданских самолетов для прикрытия от ответных ударов сирийского ПВО становится характерной чертой израильских ВВС.

В ночь на 6 февраля сообщалось о ракетной атаке на Дамаск. В ответ сирийской стороне удалось сбить несколько вражеских целей. Отражение атаки попало на видео.

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