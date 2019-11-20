Россия отреагировала на удар Израиля по Сирии

Ракетный удар ВВС Израиля по столице Сирии Дамаску противоречит нормам международного права. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

С осуждением действий еврейского государства выступил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

«Нанесение ударов по территории суверенного государства полностью противоречит международному праву и ведет к эскалации напряженности. Это неправильно», — приводит агентство его слова.

Ранее стало известно, что по меньшей мере двое гражданских погибли после ракетной атаки Израиля на сирийскую столицу, несмотря на то, что ПВО Сирии удалось отразить большинство ракет.

Израильские власти сообщили, что удар был ответом иранским силам в Сирии на ночную атаку по территории Израиля. Ракеты по иранским и сирийским целям в Дамаске выпускали истребители, поднявшиеся над Голанскими высотами. Военные еврейского государства отметили, что они не атаковали зенитные ракетные комплексы С-300, чтобы не задеть российских военнослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru