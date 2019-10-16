Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны. Об этом сообщил журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee) на своей странице в Twitter.

«Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанным c Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии — прим. «Ленты.ру») в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей», — написал он.

20 сентября сообщалось, что российские истребители не позволили израильским самолетам атаковать пригород Дамаска. За день до этого Россия официально позволила Сирийской арабской армии использовать зенитные ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.

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