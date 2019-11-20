От авиаудара Израиля по Дамаску погибли гражданские

По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще несколько были ранены в результате ракетной атаки Израиля на столицу Сирии Дамаск. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Источники агенства поясняют, что сирийским ПВО удалось уничтожить большинство ракет, но некоторые из них сумели достичь цели.

Как сообщает The Times of Israel, летчикам удалось поразить «несколько дюжин» целей, принадлежащих как иранским силам, так и сирийскому режиму. Среди них — ракетные установки, склады оружия, командные центры и базы. Израильская армия не наносила удары по предоставленным Сирии Россией ракетным комплексам С-300, так как рядом с ними могли находиться российские военнослужащие.

Издание отмечает, что к гибели гражданских могли привести упавшие на жилые районы противоракеты, выпущенные сирийцами.

О том, что за ракетным ударом по Дамаску стоит Израиль, сообщалось ранее 20 ноября. Ракеты выпускали истребители, поднявшиеся над Голанскими высотами.

16 октября израильской авиации удалось тайно нанести серию авиаударов по иранским объектам в Сирии. До этого, 20 сентября, сообщалось, что российские истребители не позволили израильским самолетам атаковать пригород Дамаска. За день до этого Россия официально позволила Сирийской арабской армии использовать зенитные ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля.

Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории. По договоренности с Москвой Израиль не должен прибегать к подобным мерам, однако за последнее время еврейское государство неоднократно нарушало эти условия.

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