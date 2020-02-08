Индия назвала устаревшими радар и комплекс РЭБ Су-30МКИ

Самолеты «Сухого» являются превосходными и мощными, особенно с точки зрения переносимых вооружений и дальности полета, однако, в случае Су-30МКИ, нуждаются в модернизации, передает Jane's Defence Weekly заявление отставного маршала Военно-воздушных сил Индии Далжита Сингха.

По его словам, с 1997 года, когда стартовали поставки самолетов стране, имели место «многочисленные технологические достижения», в результате чего устаревшее оборудование истребителей требует модернизации.

Издание пишет, что, по словам Сингха, речь идет прежде всего о двух ключевых элементах Су-30МКИ — радиолокаторе Н011 «Барс» и станции радиоэлектронного подавления (радиоэлектронной борьбы — РЭБ) САП-518.

Материалы по теме Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

Согласно данным ТАСС, которое ссылается на гендиректора «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александра Михеева, Россия и Индия согласовали технический облик обновленного Су-30МКИ.

В апреле 2018 года гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей») Юрий Белый заявил, что российские авиационные бортовые радиолокационные станции «Заслон» и «Меч» больше не будут совершенствоваться, тогда как более современные системы «Барс», «Ирбис» и «Белка» допускают модернизацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!