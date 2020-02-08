Раскрыты неожиданные последствия приема виагры

Употребление силденафила (известного также как виагра) может привести к неожиданным последствиям для зрения. Истории нескольких клинических случаев раскрыты в журнале Frontiers in Neurology.

В публикации сообщается о 17 мужчинах 38-57 лет, которые в ближайшие 48 часов до обращения к врачу приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Ранее пациенты не использовали силденафил, который приняли без рецепта, и не имели глазных патологий.

Диагностические тесты обнаружили, что у 9 обратившихся наблюдалась светобоязнь, у 13 — нарушение цветового восприятия, у 9 — нарушение остроты зрения, у 3 — стереопсис, у 6 — контрастная чувствительность, у 8 — аномально расширенные зрачки.

Материалы по теме Вялый конец Взлет и падение производителя русской виагры

Нарушения зрения прошли в течение 21 суток с момента принятия силденафила. В журнальной публикации отмечается, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к препарату, обусловленную особенностями обмена веществ, потому им следует начинать прием виагры с умеренной дозы.

В январе 2018 года издание Metro написало о том, как американец переел виагры и стал голым кидаться фекалиями в людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!