Мужчина открыл стрельбу в полицейском участке Нью-Йорка

Неизвестный открыл стрельбу в полицейском участке нью-йоркского района Бронкс. Видео инцидента в воскресенье, 9 февраля, публикует в своем Twitter телеканал NBC.

По данным телеканала, в результате случившегося был ранен один из полицейских, злоумышленника задержали, его имя пока не разглашается.

Власти Нью-Йорка предполагают, что это было не первое нападение мужчины на полицейских — он может быть причастен к расстрелу полицейского автомобиля в Бронксе в субботу, 8 февраля, вечером. Тогда также пострадал один из стражей порядка.

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