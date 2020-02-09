Появились подробности ликвидации таиландского стрелка Джакрапанта Томма (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в таиландском Накхон Ратчасимы (Корат). Об этом сообщается в Facebook полицейского управления по борьбе с преступностью.

По данным правоохранителей, 32-летний старший сержант сухопутных войск оборудовал себе базу в холодной кладовой сетевого гастронома Foodland и принадлежащего ему ресторана «Тхук ле ди» в подвальном этаже торгового центра «Терминал-21». Оттуда Томма совершал вылазки, чтобы отвлекать внимание спецназа.

В частности, военнослужащий устроил перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки. Этот шаг заставил полицейских поверить, что ему удалось покинуть здание, однако на самом деле Томма вновь скрылся в подвальном помещении. При этом у него в заложниках находились 16 человек. Раненые расположились в соседней с кладовой комнате, некоторые из них погибли.

Спецоперация длилась 17 часов, в результате стрелок был ликвидирован. В ходе перестрелки погиб один боец спецназа. Жертвами преступника в общей сложности стали 26 человек, еще 57 горожан ранены. Все погибшие и пострадавшие — местные жители. При военнослужащем не нашли ручных гранат и мины, которые он украл с оружейного склада своей части.

Ранее премьер-министр страны Прают Чан-оча назвал мотивом стрельбы конфликт на бытовой почве. По словам политика, между Томма и его сослуживцами разгорелся конфликт из-за продажи дома.

Военнослужащий открыл стрельбу в субботу, 8 февраля. Первый выстрел он произвел дома, после чего отправился в военную часть, расстреляв командира и еще двух сослуживцев, а затем принялся убивать людей в торговом центре «Терминал-21». При этом Томма транслировал происходящее в социальную сеть.

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