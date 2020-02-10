Разъяренные львы напали на молодую смотрительницу и загрызли ее

В охотничьем заказнике в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо, разъяренные львы загрызли 21-летнюю работницу. Об этом сообщает Daily Mail.

По предварительной версии, хищники напали на молодую смотрительницу Свонс ван Вайк (Swans van Wyke), когда она зашла к ним в вольер. Ее громкие крики о помощи привлекли внимание персонала парка. Прибывшие на место парамедики обнаружили на ее теле глубокие кровоточащие раны от зубов хищников. Несмотря на оказанную медицинскую помощь девушка погибла.

Полиция начала расследование. На данный момент не установлено, сколько львов атаковали Вайк. Полковник Моатше Нгоепе (Moatshe Ngoepe) подчеркнул, что в момент произошедшего девушка выполняла свою работу. «Однако обстоятельства этой трагедии пока неизвестны», — добавил он. Полиция не уточнила, собираются ли представители заказника или правоохранители убить львов.

В 2018 году в ЮАР львы растерзали подозреваемого в браконьерстве мужчину. В заказнике недалеко от Национального парка Крюгера в кустах нашли человеческие останки. Рядом с останками охотника лежало заряженное ружье.

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