Азербайджан отказался выполнять требования Совета Европы, заявил президент республики Ильхам Алиев. Об этом 10 февраля сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Некоторые международные организации предвзято оценивают ход внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, иногда негативные заключения готовятся еще до проведения голосования, сказал Алиев. Последним проявлением такого отношения со стороны Совета Европы стала резолюция по «Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане», сфабрикованная и построенная на лжи, утверждает политик.

Алиев назвал принятие подобного документа грубейшим вмешательством в выборы. «Мы отвергаем все обвинения, которые выдвинуты против нас, и не будем выполнять так называемые требования, которые поставлены перед нами», — подчеркнул президент Азербайджана.

Как сообщает «Коммерсантъ», январская резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы призывала Баку «надежно и в полном объеме» решить проблемы политзаключенных. Алиев заявил, что для Азербайджана этот документ — не более чем клочок бумаги.

На досрочных выборах в парламент страны лидирует правящая партия «Новый Азербайджан».

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