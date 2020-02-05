Президент Азербайджана заявил о деградации Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Совете Европы идет процесс деградации. Его слова приводит «Интерфакс».

Алиев считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) теряет свое значение на международном уровне и больше не влияет на процессы, которые протекают в мире. По словам азербайджанского лидера, причина всего этого — двойные стандарты и несправедливость.

Кроме того, Алиев отметил, что Азербайджан и Турция оказывают взаимную поддержку в ПАСЕ. Однако уже 20 лет оба эти государства «выбраны мишенью» со стороны организации.

В декабре прошлого года Ильхам Алиев заявил, что вступление в Евросоюз для страны невозможно. «Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости, и они будут безрезультатными», — заявил глава государства. Президент также отметил, что для Турции членство в Евросоюзе закрыто, так как Турция — мусульманская страна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



