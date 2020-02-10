Голливудский актер Леонардо Ди Каприо впервые за 15 лет пришел на «Оскар» с девушкой, 22-летней моделью и актрисой Камилой Морроне. Об этом сообщает издание Harper's Bazaar. Прямую трансляцию церемонии, состоявшейся 10 февраля, в России вел онлайн-кинотеатр Okko.

Пара отдельно прошлась по красной ковровой дорожке, однако они вместе сидели в первом ряду во время награждения победителей. Знаменитости стараются не афишировать свои отношения, поэтому их редко можно встретить на мероприятиях. Отмечается, что впервые актер увидел Морроне, когда ей было всего 12 лет — они познакомились благодаря тому, что их семьи дружили.

Последний раз Ди Каприо посещал «Оскар» вместе со своей возлюбленной в 2005 году. Тогда он посетил церемонию с моделью Жизель Бюндхен.

В декабре Морроне рассказала о 23-летней разнице в возрасте с Ди Каприо. Она подчеркнула, что не переживает из-за того, что актер старше ее более чем в два раза. «В Голливуде есть столько пар, да и в мировой истории тоже, с огромной разницей в возрасте. Я просто думаю, что люди могут встречаться с теми, с кем хотят», — отметила модель.

Посмотреть запись церемонии «Оскар» можно в онлайн-кинотеатре Okko.

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