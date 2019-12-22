Актер Леонардо Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу. Об этом сообщает Deadline.

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноинустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем», — пояснил актер.

В августе сообщалось, что Ди Каприо не хочет, чтобы американские зрители когда-либо увидели на большом экране фильм с его участием «Кафе "Донс Плам"». Актер играет в ленте роль грубого и бесцеремонного парня Дерека, а его реплики включают обсуждение мастурбации и угрозы запустить женщине бутылку в лицо. Фильм, снятый всего за шесть дней, был запрещен к показу в США и Канаде.

В конце октября компания Sony назвала своих кандидатов на «Оскар». В номинации «Лучшая мужская роль» студия выдвинула Леонардо Ди Каприо, сыгравшего в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

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