Ужас пассажиров при пятой попытке посадить лайнер в ураган сняли на видео

Ужас пассажиров при пятой попытке пилота посадить самолет во время урагана «Сиара» сняли на видео. Кадры очевидцев опубликованы в Twitter.

Лайнер авиакомпании Air Europa с 300 пассажирами на борту следовал по маршруту Мадрид — Амстердам. Прилетев в пункт назначения, командир экипажа несколько раз не смог совершить посадку в аэропорту Схипхол из-за мощного шторма.

В опубликованном ролике видна сильная качка внутри неосвещенного салона самолета, также слышны крики и плач испуганной женщины.

По информации Daily Mail, после неудачных попыток посадить самолет в Амстердаме, пилот принял решение вернуться в Мадрид.

9 февраля Великобританию накрыл сильнейший за последние семь лет ураган «Сиара». Шторм парализовал некоторые аэропорты Лондона и вызвал перебои на железной дороге. По данным национальной метеорологической службы, порывы ветра достигают почти 150 километров в час.

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