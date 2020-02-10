Российским заводам стало не хватать китайских деталей

Российские предприятия из-за распространения коронавируса стали сталкиваются с нехваткой комплектующих из Китая. Между тем серьезных проблем с деталями пока не наблюдается, указал глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.
«Проблема действительно есть — она появилась с учетом встречных ограничений, той эпидемии, которая разыгралась в Китае», — пояснил министр. В частности, речь идет о поставках комплектующих для автомобильных компаний. «Проблемы не из-за того, что компонент с вирусом приедет, проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы, там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов», — объяснил Мантуров.
По последним данным, число жертв коронавируса составляет 908 человек. Число инфицированных на материковом Китае возросло до 40 тысяч человек. Еще 64 случая заражения подтверждены в Гонконге, Макао и на Тайване; 632 пациента выписаны из больниц.