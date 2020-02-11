Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса. Об этом пишет портал «Астрахань FM» со ссылкой на Следственный комитет по Астраханской области.

Об инциденте порталу рассказала мать одного из учеников школы. По ее словам, по учебному заведению уже несколько дней распространяется видео, на котором запечатлен диалог интимного характера между 35-летним педагогом и 15-летним подростком.

Следствие начало проверку по факту происшествия.

В декабре 2019 года тренера по ушу муниципального клуба «Ровесник» города Озерска в Челябинской области задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Мужчина 26 лет также работал педагогом-организатором в «Доме творчества детей и молодежи». В связи с этим предполагается, что его жертвами стали еще две маленькие девочки девяти и восьми лет. О первом преступлении стало известно после того, как тренер сделал больно одной из девочек. Она рассказала обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

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