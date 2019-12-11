Российского тренера по ушу заподозрили в домогательствах к маленьким девочкам

Тренер по ушу муниципального клуба «Ровесник» города Озерска в Челябинской области задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает издание Znak.com.

Отмечается, что 26-летний мужчина также занимал должность педагога-организатора в городском «Доме творчества детей и молодежи». Предполагается, что его жертвами стали еще две маленькие девочки девяти и восьми лет. Предположительно, мужчина совершил преступления в период с 1 октября по 20 ноября.

О первом случае стало известно после того, как тренер сделал больно одной из девочек, которой домогался уже не впервые. Ребенок рассказал обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, он признал вину и находится под стражей. Подозреваемый женат, в январе у него родилась дочь.

10 декабря сообщалось, что в Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в педофилии. По версии следствия, за три года он совратил 36 школьниц в возрасте от 9 до 15 лет, а с двумя из них вступил в интимную связь. Мужчина частично признал вину в преступлениях.

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