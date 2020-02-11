Интимный диалог российской учительницы и школьника попал на видео

@Lshot / Telegram

В сети появилось видео диалога интимного характера между учительницей, заподозренной в связи с учеником, и школьником из Астрахани. Ролик опубликован в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как женщина в красном платье сидит на коленях подростка и вплотную приближается лицом к его лицу. Можно предположить, что учительница целует героя видео в губы, а затем шепчет ему что-то на ухо. Также в видео запечатлено, как пара обнимается у стены. Эти кадры сделаны с того же ракурса, но на них женщина уже не в красном платье, а в черном.

О существовании такого видео рассказала мать ученика. По ее словам, оно давно распространяется по учебному заведению, в котором произошел инцидент. Она отметила, что ее сыну 15 лет, а учительнице — 35. Следствие начало проверку по факту происшествия.

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