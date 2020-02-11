В Подмосковье выделят дополнительные миллионы на поддержку экспортеров

На поддержку экспортеров Подмосковья из регионального бюджета планируется направить более 200 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин. Его цитирует РИАМО.

По его словам, объем экспорта увеличился, в прошлом году «перешагнули планку в 900 миллионов долларов США».

По словам министра, региональные власти заинтересованы в продвижении местной продукции на внешних рынках. Он уточнил, что сейчас рассматриваются перспективы экспорта халяльной продукции на Кавказ. Разин напомнил, что в регионе для экспортеров действуют программы адресной помощи.

Министр подчеркнул, что Подмосковье остается одним из лидеров в России по объемам пищевой переработки, экспорт подмосковных товаров в основном идет в страны СНГ.

«На этот год перед нами стоит не менее амбициозная задача. Коснуться, может быть, цифры в миллиард долларов в год», — заключил Разин.

