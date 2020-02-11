Парламент Северной Македонии утвердил вступление в НАТО

Депутаты парламента Северной Македонии проголосовали за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены правительства подписались под вступлением в альянс большинством голосов: 114 из 120 депутатов были «за». Сначала за закон проголосовали члены парламентского комитета по внешней политике, затем его направили на пленарное заседание. Там документ утвердили окончательно.

«Несмотря на неудачу на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, мы получили условное приглашение для членства в альянсе и, несмотря на разочарование, мы не колебались и продолжили путь к нашей стратегической цели», — заявил председатель заксобрания Талат Джафери. Он добавил, что правительство и армия Македонии приблизились к стандартам НАТО за последние годы.

Чтобы Северная Македония окончательно стала членом альянса, это должен утвердить парламент Испании. Голосование намечено на март этого года, тогда же подписанный договор передадут в США на хранение.

В июне 2018 года Греция и Македония подписали соглашение, которое разрешило многолетний спор о названии бывшей югославской республики. Ее переименовали в Северную Македонию.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru