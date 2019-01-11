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Македонию переименуют

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Парламент Македонии проголосовал за изменение названия республики. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 81 из 120 депутатов. Теперь страна будет носить название Республика Северная Македония.

Помимо этого принятый законопроект предусматривает внесение изменений в конституцию. Поправки содержат положение об уважении суверенитета и территориальной целостности соседних стран, а также намерение отстаивать права македонцев за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Решение об изменении названии республики было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. После утверждения соглашения в парламенте Македонии аналогичное голосование должно пройти в Греции.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием, и новая страна могла бы на нее претендовать. Переименование позволит Македонии вступить в НАТО и ЕС, так как решит многолетний конфликт между странами.

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