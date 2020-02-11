Женщина приняла шестикилограммовую раковую опухоль за беременность

Жительница британского города Уолтем Кросс, графство Хартфордшир, приняла шестикилограммовую злокачественную опухоль за беременность. Об этом сообщает газета The Sun.

Кэти Холмс (Katie Holmes) впервые почувствовала недомогание в сентябре 2016 года, когда работала в ночную смену на автозаправке. Ее мучили рвота, головокружение и сильные боли в животе. Врачи предположили, что у девушки гастроэнтерит и прописали ей лекарства. «Я каждые две недели ходила в больницу с одними и теми же жалобами, врачи предлагали мне разные таблетки, но ничего не помогало», — рассказала 22-летняя девушка.

Три недели спустя Холмс начала страдать от сильных головных болей и постоянной слабости. Также она заметила, что у нее растет и округляется живот. Тогда она предположила, что беременна. Посторонние люди уступали ей места в общественном транспорте и спрашивали о дате появления ребенка.

В декабре 2016 года Холмс почувствовала пронзительную боль в животе. Она посмотрела на себя в зеркало и с ужасом обнаружила, что ее живот обвис. Она немедленно обратилась в больницу, где ей сделали УЗИ. Обследование выявило в ее яичнике шестикилограммовую опухоль. Киста оказалась настолько большой, что вытеснила другие органы.

17 января 2017 года врачи провели Холмс операцию по удалению опухоли и одного яичника. Анализы показали, что киста содержала раковые ткани. Благодаря своевременному лечению врачи предотвратили распространение раковых клеток.

Сейчас здоровье Холмс полностью восстановилось. Несмотря на свои опасения по поводу рождения детей, в апреле 2018 года девушка родила здоровую дочь.

Ранее сообщалось о жительнице Индии, из яичника которой удалили опухоль весом 38 килограммов. Врачи и сама женщина несколько месяцев принимали кисту за беременность.

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