Не знавшая о беременности женщина приняла схватки за кишечную инфекцию

Жительница британского города Уиган, графство Большой Манчестер, рассказала о том, как не замечала своей беременности, пока не начались родовые схватки. Об этом пишет издание New York Post.

По словам Стефани Грегори (Stephanie Gregory), у нее отсутствовали видимые симптомы беременности. «Благодаря велосипеду за предшествующие пять месяцев я сбросила 12 килограммов, и живот у меня был более плоским, чем когда-либо раньше», — вспоминает она. У девушки давно не было парня, однако она продолжала делать противозачаточные инъекции, которые действуют в течение двух-трех месяцев и обладают 99-процентной эффективностью.

Не зная о беременности, Грегори продолжала работать в баре, употребляла пиво и поднимала тяжелые вещи. Перед родами у нее разболелся живот. Она решила, что подцепила кишечную инфекцию, и отпросилась с работы. Дома девушка попробовала расслабиться в ванне, однако боль не исчезла. Мать предположила, что это аппендицит, и отвела ее в больницу.

Грегори узнала, что беременна, от медсестры, делавшей анализ мочи. «В каком смысле беременна?» — переспросила мать девушки. «Стефани вернется домой с ребенком сегодня же», — ответила медсестра. По ее словам, боль, которую девушка принимала за кишечную инфекцию, была вызвана схватками.

В ту же ночь Грегори родила здоровую дочь, весившую 3,3 килограмма. Сестра-акушерка предположила, что живот девушки не увеличился во время беременности из-за особенностей расположения плода.

В апреле сообщалось, что в Манчестере женщина неожиданно родила ребенка, хотя тест на беременность был отрицательным. 25-летняя британка с утра жаловалась на тошноту и боли в спине и животе, вечером того же дня женщина зашла в ванную комнату и поняла, что рожает.

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