Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в России министерство жилья. По мнению политика, оно должно заниматься строительством и продажей квартир, передает РИА Новости.

Жириновский полагает, что новое ведомство, в частности, должно защищать обманутых дольщиков, а также продавать готовые квартиры для представителей среднего класса и для богатых людей. «А малоимущим — в цену среднего класса, и для богатых заложить стоимость квартир, которые будут бесплатно раздаваться как социальное жилье», — подытожил политик.

Ранее Владимир Жириновский предложил установить пособие для домохозяек, которое будет выплачиваться в том случае, если в семье три человека. Размер выплаты — 12 тысяч рублей ежемесячно.

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