Китайский вирус взвинтит цены на одежду в России

Российские производители товаров легпрома из-за эпидемии коронавируса в Китае начали искать альтернативу поставщикам. Если российским фирмам придется переориентироваться, это может привести к взвинчиванию цен на 20 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

В качестве замены китайским рассматриваются контрагенты из Турции, Италии и ряда азиатских стран. «В то же время для российской легкой промышленности такая ситуация — потенциальная возможность заместить продукцию, которая поставляется из КНР», — отметил Евтухов. Но сейчас у российских предприятий нет такой необходимости: на складах отложено достаточно товаров.

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Китай — один из ведущих поставщиков в Россию сырья и полуфабрикатов для легкой промышленности, также он является основным импортером готовых изделий. По итогам прошлого года, на Китай пришлось 36,5 процента ввозимого в Россию текстиля, отечественная же продукция составляет 34 процентов на рынке.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса, который провоцирует смертельную пневмонию, произошла в Китае в конце 2019-го, по состоянию на 11 февраля число погибших от вируса превысило тысячу человек. На территории страны заразились более 42,5 тысячи человек.

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