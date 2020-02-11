Раскрыты зарплаты работников российского телевидения

На российском телевидении зарплата сотрудника без опыта работы составляет не менее 40 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, постепенно эта сумма может дойти до 200 тысяч рублей.

Эту информацию раскрыли несколько бывших и действующих работников телеканалов на условиях анонимности. Самая низовая позиция — администратор, которому платят 40-50 тысяч рублей. Один из источников отметил, что сотрудник на этой должности занимается многими вещами сразу и «все так и норовят его чем-то озадачить».

Младший редактор ток-шоу получает 50-60 тысяч рублей, а в его задачи входит искать интересные темы для программы. Начальник этой группы, старший редактор, получает 80-100 тысяч рублей. Для него основными задачами являются формирование концепции и личная разработка наиболее важных историй для программы.

Главным в ток-шоу является шеф-редактор, получающий 120-180 тысяч рублей. По словам одного из источников, раньше они получали до 200 тысяч, но теперь это редкость. У человека на этой должности есть возможность подработать, написав сценарий, или получить премию за хороший рейтинг.

Больше платят шеф-редактору реалити-шоу — 150-250 тысяч рублей, но это связано с тем, что подчас человек ведет круглосуточную работу. Над документальными программами трудятся продюсеры, за что ежемесячно получают 60-100 тысяч рублей.

Ведущие получают меньше, если работают в новостях и в утренних программах, рассказали сотрудники. Один из источников заметил, что максимальный уровень ежемесячной оплаты — 250 тысяч рублей. При этом издание уточняет, что такой уровень зарплат — для рядовых, но узнаваемых ведущих, а доплата за «звездность» может быть самой разной.

Также сотрудники рассказали, что в некоторых случаях ведущим платят не ежемесячный оклад, а гонорар за пакет программ или ставку за съемочный день.

По словам бывшего работника ток-шоу Первого канала, «надо сильно постараться, чтобы заработать на ТВ меньше 50 тысяч» рублей. Он утверждает, что лучше всего работать на НТВ, поскольку зарплаты там немного выше, чем в среднем по рынку.

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