Молодым ученым Подмосковья вручили губернаторские премии в размере 700 тысяч рублей, сообщил зампред регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО во вторник, 11 февраля.

«Деньги за победу в конкурсе позволят вам двигаться вперед, еще больше отдавать себя служению науки», — сказал Хромов.

В свою очередь, директор департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки РФ Вадим Медведев признался, что ему было приятно поговорить с молодыми людьми, которые посвятили себя исследованиям, научным разработкам.

Лауреатами ежегодного конкурса стали 10 молодых ученых и пять авторских коллективов. В частности, авторский коллектив из МОНИКИ получил премию за развитие технологий в здравоохранении.

Ранее Хромов сообщил, что власти заинтересованы в развитии научного потенциала региона. Он напомнил, что правительство поддерживает наукограды, а молодым ученым предоставляется ипотека на льготных условиях.

