Премию за коммерциализацию научных достижений учредили в Подмосковье

Новая мера поддержки для ученых и группы разработчиков появится в Подмосковье в следующем году, за коммерциализацию научных достижений начнут выдавать губернаторскую премию. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 25 октября.

Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов, премия будет предоставляться физическим лицам или научным коллективам, ее размер составит два миллиона рублей.

«Для правительства Московской области одной из приоритетных задач является сохранение и приумножение научно-технического потенциала», — сказал он.

Хромов напомнил, что власти выделяют средства на развитие наукоградов, а также программу социальной ипотеки для молодых ученых. По его словам, первый конкурс в области коммерческого продвижения разработок стартует во втором квартале 2020 года, победителей назовут осенью.

В августе сообщалось, что с начала года в образовательном проекте «Наука Подмосковья» приняли участие почти 120 тысяч человек.