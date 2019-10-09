Подведены итоги проекта «Наука в Подмосковье»

Более 1,6 тысячи детских кружков стали частью проекта «Наука в Подмосковье», цель которого — повышение качества дополнительного образования, заявила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в среду, 9 октября.

«В проекте приняли участие 64 муниципальных образования. Было подано 3,3 тысячи заявок от детских объединений. После строго отбора были выбраны самые лучшие», — сказала она.

По ее словам, сертификаты на участие в программе получили 849 детских садов и 728 школ. Министр подчеркнула, что сертификат доказывает высокий уровень организации.

В августе сообщалось, что почти 120 тысяч человек приняли участие в образовательном проекте «Наука Подмосковья» с начала года.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о необходимости повышения качества образования в регионе.