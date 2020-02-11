Футболист напал на болбоя за выброшенную с поля бутсу

Футболист тунисского «Бизертена» Мохамед Йекен напал на болбоя после того, как мальчик выбросил его бутсу на трибуны. Видео случившегося публикует The Sun.

«Бизертен» играл в гостях с «Хаммам Лифа». Инцидент произошел на 73-й минуте матча при ничейном счете. Недовольный выходкой болбоя Йекен подошел к ребенку сзади и пнул его. Мальчик оказался на газоне.

Арбитр показал Йекену красную карточку. Оставшись в меньшинстве его команда уступила со счетом 1:2.

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