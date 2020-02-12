Черного Ленина из ДНР освободили

Гражданин Латвии Бенес Айо, воевавший в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и известный как Черный Ленин, освобожден после сообщений о его задержании в Архангельской области. Об этом агентству REGNUM рассказал депутат Госдумы Сергей Шаргунов, ранее просивший власти отпустить Айо и предоставить ему временное убежище в России.

Шаргунов направил депутатский запрос прокурору Архангельской области и начальнику регионального главка МВД, в котором просил оказать Айо содействие в легализации в России. Парламентарий отмечал, что мужчина является активистом «Антимайдана», и в случае его передачи Украине существует угроза его жизни и здоровью.

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О задержании Айо стало известно 11 февраля. Сообщалось, что это было сделано по запросу Киева.

Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он придерживается коммунистических взглядов, поддерживал «русскую весну» в Крыму.

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