Депутат Госдумы потребовал оставить Черного Ленина из ДНР в России

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов потребовал оставить в России Бенесса Айо по прозвищу Черный Ленин из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), задержанного в Архангельской области. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале в среду, 12 февраля.

Парламентарий просит прокурора Архангельской области и начальника УМВД России по области оказать содействие в легализации на территории РФ гражданина Латвии, в частности, предоставить временное убежище.

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«Бенесс Айо — активный участник движения "Антимайдан", и в случае его передачи Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью», — пишет Шаргунов.

Накануне стало известно, что ополченца ДНР Бенесса Айо задержали в Архангельской области по запросу украинской стороны. По информации прессы, он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, которые протестуют против строительства мусорного полигона.

Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он придерживается коммунистических взглядов, поддерживал «русскую весну» в Крыму.

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